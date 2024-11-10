184 شهيدا بين الصحفيين فـي غزة

القدس المحتلة ـ وكالات: أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزَّة، عن ارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 184 شهيدًا، وذلك منذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي اغتال صحفيًّا آخر إثر قصف استهدفه في «مُخيَّم الشاطئ» غربي مدينة غزَّة، معربًا عن إدانته الشديدة لاستهداف وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.
وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم، بالعمل على ردع الاحتلال، وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية وقتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.
ويمارس الاحتلال الإسرائيلي، خلال حرب الإبادة الجماعية التي يشنها منذ 13 شهرًا على غزَّة، سياسة ممنهجة في استهداف وملاحقة الصحفيين، إذ شهدت الحرب استهدافًا كبيرًا للصحفيين، سواء بالقتل المباشر لهم أو لعائلاتهم، أو إصابتهم بجراح وصلت لبتر أطراف بعضهم، وتدمير عشرات المؤسسات الإعلامية المحلية، ومكاتب مؤسسات عربية ودولية، وسط منع الصحفيين الأجانب من دخول القطاع.
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