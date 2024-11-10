22 قتيلا بتفجير بمحطة قطارات فـي باكستان

إسلام أباد ـ ا.ف.ب: قتل 22 شخصًا على الأقل جراء تفجير تبنَّاه انفصاليون من البلوش في محطة القطارات الرئيسية في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان فيما كانت تغص بالركاب.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة في إقليم بلوشستان المحاذي لأفغانستان وإيران، أن «الحصيلة ارتفعت إلى 22 قتيلًا بينهم امرأة».
وكان مسؤولون في الشرطة أفادوا في وقت سابق عن سقوط 17 قتيلًا، محذرين من أن العدد قد يرتفع. وبعد أكثر من ساعة على التفجير الذي وقع قرابة الساعة 8,45 في المحطة المركزية في كويتا عاصمة بلوشستان، أعلن مستشفى الإقليم أنه لا يزال يتلقى جثثًا وجرحى. وتبنى جيش تحرير بلوشستان، إحدى الحركات الانفصالية الرئيسية في الإقليم، التفجير. وأفاد في بيان أن إحدى فرقه استهدفت «وحدة للجيش الباكستاني كانت عائدة إلى البنجاب عبر المحطة بعد دورة تدريب في معهد المشاة». وغالبًا ما يتبنى «جيش تحرير بلوشستان» هجمات دامية على قوات الأمن والباكستانيين القادمة من أقاليم أخرى ولا سيما من البنجاب.
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