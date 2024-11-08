نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقرير: إسرائيل حذرت السلطات الهولندية من أعمال عنف محتملة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن تل أبيب حذرت السلطات الهولندية مسبقا من هجمات محتملة ضد مشجعي كرة القدم الإسرائيليين في أمستردام.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزارة الإعلام والشتات كانت على علم سلفا بخطط لإلحاق إصابة بمشجع إسرئيلي معين، يقال إنه يعمل لدى شرطة الحدود الإسرائيلية.

وينطبق نفس الأمر على هجوم مخطط له على فندق يقيم به مشجعو كرة القدم الإسرائيليون. وتم إخطار السلطات الهولندية بهذا أيضا.

وأفادت تقارير بأن وزارة الإعلام والشتات كانت تتوقع حدوث أعمال عنف في احتجاج مؤيد للفلسطينيين أمام ساحة يوهان كرويف، قبل انطلاق مباراة ناديي مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام، وشاركت هذه المعلومات مع هولندا.

وحظر مجلس المدينة الاحتجاج وحدد موقعا آخر للمسيرة. ووفقا للشرطة الهولندية، حاول نحو 200 متظاهر الوصول إلى أمام الساحة مساء أمس الخميس.