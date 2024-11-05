عاجل - الأمريكيون ينتخبون رئيسًا جديدًا..وقائع الانتخابات الأمريكية (تغطية مباشرة)

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أحمد جودة - القاهرة - الأمريكيون ينتخبون رئيسًا جديدًا..وقائع الانتخابات الأمريكية (تغطية مباشرة)، أدلى الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، بصوته في ولاية فلوريدا، وذلك برفقة زوجته ميلانيا.

وقال ترامب، في كلمة للصحافيين من مركز الاقتراع: "نحن واثقون من الفوز، وحملتنا كانت ناجحة. لقد حققنا تقدمًا جيدًا اليوم. لا أتوقع الخسارة في هذه الانتخابات".

وتابع ترامب: "أداؤنا جيد جدًا في الولايات المتأرجحة. نحن نتقدم بشكل كبير جدًا في ولايات عدة". وعن إمكانية إعلانه الفوز قبل الإعلان الرسمي للنتائج قال ترامب: "سننتظر النتائج"، مؤكدًا استعداده للإقرار بهزيمته "إذا كانت الانتخابات عادلة".

وقال الرئيس السابق للصحافيين في مركز الاقتراع في وست بالم بيتش "إن خسرت انتخابات، إذا كانت الانتخابات عادلة، فسأكون أول من يقر بذلك. حتى الآن، أعتقد أنها كانت عادلة".

كما أكد قائلًا: "سنشرك الجميع في القرار الأمريكي عندما أعود للرئاسة".

وفي وقت سباق من اليوم، كان ترامب قد دعا أنصاره إلى الإدلاء بأصواتهم بغض النظر عن طول الطوابير أمام مراكز الاقتراع، مع استمرار عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية.

وكتب ترامب على موقع "إكس": "الحماس للتصويت في أقصى درجاته.. هذا يعني أن الطوابير ستكون طويلة! أريدكم أن تدلوا بأصواتكم مهما استغرق الأمر. ابقوا في الطابور".

وكتب يقول: "الديمقراطيون الشيوعيون المتطرفون يريدون منكم أن تحزموا أمتعتكم وتذهبوا إلى منازلكم".

بدورها، دعت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المواطنين إلى التصويت، وقالت على موقع "إكس": "اليوم هو فرصتكم الأخيرة للتأثير في هذه الانتخابات".

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، تغطية مباشرة لـ انتخابات أمريكا 2024 لحظة بلحظة، وآخر التطورات وكواليس التصويت في الولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت كما يلي:

(12:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

بدء التصويت في فيرمونت

مع تجاوز الوقت الساعة الخامسة صباحا بقليل (10:00 بتوقيت غرينتش) على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فتحت مراكز الاقتراع في فيرمونت أبوابها أمام الناخبين.

وفتحت مراكز الاقتراع في بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشاير مباشرة بعد منتصف ليل الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

(12:46 مساءً بتوقيت القاهرة)

تعادل ترامب وهاريس بأولى الدوائر الانتخابية

وعلى غرار ما تظهره استطلاعات الرأي، لم ينجح الناخبون الستة في قرية ديكسفيل نوتش الصغيرة في غابات ولاية نيوهامبشر عند حدود الولايات المتحدة الشمالية مع كندا في الفصل بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكعادتها منذ العام 1960، بدأت في هذه القرية عند منتصف ليل الثلاثاء عمليات الاقتراع ما يجعلها تحمل لقب "الأولى في الأمة" (First in the Nation).

واستغرقت عمليات التصويت دقائق معدودة فقط وكذلك فرز الأصوات وإعلان النتائج مع 3 أصوات للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس و3 أخرى لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وتسمح القوانين الانتخابية في ولاية فيرمونت الصغيرة -الواقعة في شمال شرق البلاد للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 100 نسمة- بفتح مراكز الاقتراع اعتبارا من منتصف الليل وإغلاقها عندما يدلي جميع المسجلين على اللوائح، بأصواتهم.

(01:03 مساءً بتوقيت القاهرة)

القضايا الكبرى خلال الحملات الانتخابية

ركز المرشح الجمهوري دونالد ترامب ومنافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس على عدد من القضايا بحملاتهما في هذه الانتخابات التي انطلقت عمليات الاقتراع فيها قبل قليل ووصفت بأنها الأكثر إثارة في تاريخ البلاد.

(01:09 مساءً بتوقيت القاهرة)

عمليات الاقتراع ساعة بساعة

تمتد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية، وباستخدام توقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة بدأ التصويت في وقت مبكر من الساعة الخامسة صباحا (10:00 بتوقيت جرينتش) اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الساعة الواحدة صباحا (06:00 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء.

(02:04 مساءً بتوقيت القاهرة)

فتح مراكز الاقتراع في 6 ولايات

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في كونيتيكت وإنديانا وكنتاكي ومين ونيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا.

وفي وقت سابق، فتحت صناديق الاقتراع في فيرمونت ونيوهامبشير في الشمال الشرقي للبلاد.

(02:16 مساءً بتوقيت القاهرة)

في قرية جدها الهندي.. سكان يصلون لهاريس

أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد كامالا هاريس بجنوب الهند صلوات اليوم الثلاثاء للدعاء لها بالفوز.

ونظم أهل قرية "ثولاسندرابورام" في ولاية تاميل نادو هذه المراسم التي حضرها أكثر من 12 منهم وبعض السياح.

وولد بي في جوبالان، وهو جد هاريس من ناحية الأم، قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر إلى تشيناي عاصمة الولاية.

وكان جوبالان مسؤولا حكوميا رفيع المستوى قبل تقاعده.

وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة "يجب أن تفوز كامالا هاريس".

(03:02 مساءً بتوقيت القاهرة)

ولايات الجدار الأزرق الحاسمة.. تعرف عليها

تعد ولايات الجدار الأزرق مؤثرة وذات دور محوري في الانتخابات الأميركية، ويبلغ مجموع مقاعدها في المجمع الانتخابي 227، وعرفت بتماسكها الانتخابي ودعمها للديمقراطيين منذ عام 1992 إلى عام 2012، حتى عُدّت معقلا مضمونا لهم في الانتخابات.

(03:24 مساءً بتوقيت القاهرة)

في أي ساعة تغلق مراكز الاقتراع؟

تبدأ مراكز الاقتراع ببعض الولايات الإغلاق في السابعة مساء بالتوقيت الشرقي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش)، لكن يسمح رسميا للناخبين المنتظرين في طوابير وقت الإغلاق بالإدلاء بأصواتهم، مما يعني احتمال أن تظل المراكز مفتوحة بعد وقت إغلاقها الرسمي.

(04:22 مساءً بتوقيت القاهرة)

بدء تصويت الانتخابات الأميركية في نيفادا ومونتانا ونبراسكا وكولورادو.

(04:22 مساءً بتوقيت القاهرة)

نائب ترمب "دي فانس" يدلي بصوته في الانتخابات الأميركية ويقول: لسنا قلقين.

(04:23 مساءً بتوقيت القاهرة)

رئيس مجلس النواب الأمريكي: حدسي يقول إن ترمب سيحقق نتائج تتجاوز الاستطلاعات

(04:26 مساءً بتوقيت القاهرة)

قراءات طويلة.. ترامب "العائد" الذي يشغل العالم

انبثق دونالد جون ترامب فجأة في المشهد السياسي الأميركي عام 2015. كانت سابقة أمريكية -وربما عالمية- أن تكون أول وظيفة رسمية يشغلها في حياته هي رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وأن يؤدي أول قسم دستوري عندما تسلم الرئاسة سنة 2017.

اختصر المسار الشاق بأعجوبة سياسية ليتبوأ أكبر وأخطر وظيفة في العالم، أفنى غيره عقودا من أعمارهم في تعرجاتها قبل الوصول إلى قمتها، فأثار حولها ضجيجا وجدلا غير مسبوق يرافقه في مسعاه الراهن للعودة إلى البيت الأبيض.

في رصيد الرجل الذي بات أغنى من يصل إلى الرئاسة الأمريكية نحو 4 مليارات دولار، وفق مجلة فوربس واستثمارات كثيرة، لكن لم يكن في رصيده السياسي -غير الرئاسة- ما يعتد به أو يمكن القياس عليه.

(05:00 مساءً بتوقيت القاهرة)

دونالد ترامب في تغريدة:

سنحقق نصرا هائلا وسنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.

اليوم سيكون الأهم في التاريخ الأميركي وأنصح الناخبين بالإدلاء بأصواتهم مهما كانت الطوابير طويلة.

(05:01 مساءً بتوقيت القاهرة)

رقم قياسي لعدد المصوتين بالاقتراع المبكر

قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن عدد من صوتوا مبكرا في الانتخابات الأميركية هذا العام يتجاوز نصف إجمالي الناخبين بانتخابات 2020.

وقد صوت أكثر من 70 مليون شخص بالفعل من خلال صناديق الاقتراع البريدية أو في مراكز الاقتراع المبكر بهذا الاستحقاق الذي وصف بأنه الأكثر تنافسا وتشويقا في تاريخ الانتخابات الأميركية، وسط مخاوف من أعمال عنف قد تلي إعلان النتائج.

(05:27 مساءً بتوقيت القاهرة)

هاريس: الانتخابات الحالية تشكل نقطة تحول

المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس:

حملتنا اكتسبت زخما كبيرا وتركز الآن على المستقبل داعية الجميع للتصويت قبل إغلاق مراكز الاقتراع.

سأسعى لخفض الأسعار والضرائب على الطبقة الوسطى.

الانتخابات الحالية ستشكل نقطة تحول في الولايات المتحدة.

لدى ترامب وجهة نظر مختلفة تماما عن أجندتي.

هناك رؤيتان مختلفتان للمستقبل وأركز على المضي قدما والاستثمار في طموحات الشعب الأمريكي.

(06:40 مساءً بتوقيت القاهرة)

هاريس تحض الأمريكيين على الإدلاء بأصواتهم

دعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس الأميركيين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقالت إن الوقت حان لطي صفحة الصراع والخوف والانقسام ولجيل جديد من القيادة في الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

وشددت على أنه لدى الغالبية العظمى من الأميركيين كثير من القواسم المشتركة مقارنة بما يفرقهم.

(17:56 مساءً بتوقيت القاهرة)

توقف التصويت بسبب التهديدات في جورجيا

أفادت وكالات أنباء أمريكية أنه تم اكتشاف فقدان صفحة من بطاقات الإقتراع في ولاية ألاباما، كما توقف التصويت في مقاطعة جورجيا بسبب تهديدات.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" أن مراكز التصويت في مقاطعة سانت كلير في ولاية ألاباما فوجئت بفقدان إحدى الصفحات من مجموعة كبيرة من بطاقات الاقتراع المجهزة للتصويت، والتي تحتوي على التعديلات الدستورية المقترحة، بينما أكد مكتب وزير الدولة عن ولاية ألاباما أنه خطأ في الطباعة، مضيفا أن بطاقات الاقتراع الطارئة تطبع وسيتم توزيعها من جديد، وتجدر الإشارة إلى أنه يجري بحث إمكانية تمديد ساعات الاقتراع بما يتماشى مع الوقت اللازم لاستلام بطاقات الاقتراع الجديدة.

(18:06 مساءً بتوقيت القاهرة)

موسكو ترفض المزاعم الأمريكية بشأن التدخل في الانتخابات الرئاسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن الولايات المتحدة تبدأ مرة أخرى في ممارسة سياستها الخاصة التي تزعم أن روسيا، والآن دولا أخرى، تتدخل في انتخاباتها.

(20:27 مساءً بتوقيت القاهرة)

السلطات الأمريكية تعتقل رجلا هدد بإطلاق النار على أنصار ترامب في حال فوزه

أعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اعتقل رجلا في ميشيغان هدد بإطلاق النار على أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان: "تم توجيه الاتهام اليوم إلى رجل من آن أربور بولاية ميشيغان بتهم جنائية وهي التهديد بإطلاق النار".