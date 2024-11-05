ترامب يواصل هجومه الحاد على بايدن وبيلوسي مع انطلاق الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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أحمد جودة - القاهرة - واصل دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة 2024، هجومه الحاد على الرئيس الحالي جو بايدن، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، والعضو الديمقراطي البارز آدم شيف.

جاء ذلك خلال تجمع انتخابي حاشد بولاية ميشيجان، بالتزامن مع انطلاق عملية التصويت.

تصريحات لاذعة من ترامب

في حديثه، قال ترامب: "جو بايدن قال في إحدى لحظاته المجنونة إننا جميعًا قمامة"، مضيفًا: "لقد سرقوا الانتخابات من رئيس"، في إشارة إلى فوزه السابق الذي يدّعي أن الديمقراطيين سرقوه.

كما وصف نانسي بيلوسي بأنها "شخصية منحرفة، شريرة، ومريضة"، ووجه انتقادات لاذعة لـ آدم شيف، قائلًا إنه "متقلب" وله "رأس كبيرة"، واعتبره "رجلًا غير جذاب من الداخل والخارج".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية: أبرز الأحداث

اليوم الثلاثاء، تفتح مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة أبوابها في أوقات مختلفة، نظرًا لامتداد البلاد عبر 6 مناطق زمنية.

ويحق لـ 230 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم، إلا أن نحو 160 مليون ناخب فقط مسجلون رسميًا، ومع ذلك، تسمح بعض الولايات، مثل داكوتا الشمالية، بالتصويت دون الحاجة إلى التسجيل المسبق.

التصويت المبكر والانتخابات الأشد سخونة

تشير التقارير إلى أن أكثر من 70 مليون شخص قد صوتوا بالفعل عبر الاقتراع البريدي أو في مراكز التصويت المبكرة.

وتُعد هذه الانتخابات بين كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي، ودونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، من أكثر الانتخابات سخونة في تاريخ الولايات المتحدة، وسط انقسامات سياسية حادة وحملات مشحونة بالتوتر.

خلفية عن الخصومة بين ترامب والديمقراطيين

لطالما شهدت العلاقة بين ترامب وخصومه الديمقراطيين اتهامات وشتائم متبادلة، خاصة مع نانسي بيلوسي وآدم شيف، الذين قادوا جهود محاكمته في الكونغرس.

يُذكر أن هذه الانتخابات تأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة توترات سياسية واقتصادية كبيرة، ما يجعل التصويت أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لكثير من الأمريكيين.