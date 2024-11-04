العالم اليوم - قتلى من حزب الله بقصف إسرائيلي على محيط "السيدة زينب" بدمشق

انتم الان تتابعون خبر قتلى من حزب الله بقصف إسرائيلي على محيط "السيدة زينب" بدمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 4 نوفمبر 2024 07:32 مساءً - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل عنصران على الأقل من حزب الله في قصف استهدف محيط منطقة السيدة زينب جنوب دمشق الإثنين.

ووفق المرصد فقد استهدف قصف إسرائيلي منزلا داخل مزرعة في محيط منطقة السيدة زينب، "يستخدمه عناصر من حزب الله والحرس الثوري الإيراني".

وأضاف أن عنصرين في حزب الله على الأقل قتلا، وأصيب عدد آخر بجروح.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، في وقت سابق من الاثنين، بوقوع قصف إسرائيلي من اتجاه هضبة الجولان المحتلة استهدف عددا من المواقع المدنية جنوبي العاصمة السورية دمشق مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه قتلت قائد استخبارات حزب الله في سوريا بضربة على دمشق.

وأفاد أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف أصولا استخباراتية لجماعة حزب الله اللبنانية قرب دمشق في هجوم على بنية تحتية رئيسية في سوريا.

وقال سكان محليون في مدينة السيدة زينب إن عددا من سيارات الإسعاف توجهت إلى المنطقة التي تم استهدافها، وتم فرض طوق أمني من القوات الحكومية.

وتعرضت مدينة السيدة زينب إلى عشرات الغارات خلال العام الجاري استهدفت العديد من المزارع والمقرات التي تقول إنها تعتبر مقرات للقوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

وتقول مصادر إن هذا الحي لا يزال مستهدفا بسبب وجود قادة كبار في الفصائل.

وكثفت إسرائيل ضرباتها منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، وخصوصا منذ التصعيد الأحدث للصراع بين إسرائيل وحزب الله.