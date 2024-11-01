نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 14 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية على شرق لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن غارات إسرائيلية عنيفة تستهدف مدينة بعلبك شرق لبنان، مما أدى إلى استشهاد العشرات.

وذكرت المراسلة أنه وفق المعلومات الأولية فقد قتل 14 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية على بلدتي أمهز وحربتا شرق لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية أطراف مدينة بعلبك لجهة الغرب، بالقرب من محطة الكهرباء، عند مفرق بلدة إيعات.

كما شن الطيران غارة على بلدة البزالية، بينما كانت أعمال رفع الأنقاض جارية جراء الغارة التي استهدفت منزلا بين بلدتي البزالية وأمهز.

ودمر الطيران الحربي منزلا في محلة رأس العين في بعلبك، كما شن غارة على بلدة مقنة.

هذا وتعمل فرق إطفاء الدفاع المدني على إخماد حريق اندلع في منزل استهدفته غارة في بلدة طاريا والتي أدت إلى مقتل مواطنين وجرح 4 آخرين على الأقل.