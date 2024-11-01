نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الإمارات ونائباه يهنئون الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بذكرى استقلال بلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى رودني وليامز الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى رودني وليامز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين، إلى معالي جاستون براون رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا.