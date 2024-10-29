نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير اليابان بالقاهرة يتوج الراحل الدكتور نبيل العربي بوسام الشمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقام أوكا هيروشي سفير اليابان لدى مصر، حفل تتويج للراحل الدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، بوسام الشمس المشرقة (نجم ذهبي وفضي)، في منزل السفير بالقاهرة.

وتسلمت حرم الدكتور العربي الوسام نيابةً عنه، حيث يأتي هذا التتويج بالوسام من إمبراطور اليابان؛ تقديرًا للمساهمات البارزة، التي قام بها الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في تعزيز العلاقات بين اليابان وجامعة الدول العربية.

وحضر حفل التتويج وزير الخارجية الأسبق، عمرو موسى وحرمه، والسفير هشام الزميتي، والسفيرة فايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي.

وخلال حفل التتويج، قام السفير أوكا، بعرض إنجازات الدكتور نبيل العربي، الذي لعب دورًا محوريًا في وضع حجر الأساس لتعزيز التعاون بين اليابان وجامعة الدول العربية، معربًا عن حزنه وأسفه لفقدان الراحل وعدم تواجده بين الحاضرين، ثم توجه إليه ولذويه بكلمات التهنئة التي أشاد خلالها بالإنجازات البارزة التي قام بها.

ومن جانبه، القى مروان العربي، نجل الدكتور نبيل العربي كلمة صرح خلالها بأن الراحل كان لديه رغبة قوية تجاه تعزيز علاقات التعاون مع اليابان، كما أعرب عن شكره وامتنانه تجاه التتويج بهذا الوسام المرموق.

وفي عام 2013، قام الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية الراحل الدكتور نبيل العربي بالتشاور والتنسيق حول "مذكرة تفاهم بشأن التعاون الياباني – العربي"، ثم التوقيع عليها مع رئيس وزراء اليابان السابق كيشيدا (وزير خارجية اليابان آنذاك).

وبناءً على هذه المذكرة، تم تعزيز العلاقات اليابانية – العربية في عدة مجالات مختلفة، مثل المنتدى الاقتصادي الياباني – العربي، والحوار السياسي الياباني – العربي، ووضع أول آلية شاملة للتعاون بين اليابان وجميع الدول العربية، بما في ذلك التبادل في الأفراد بين اليابان والدول العربية.