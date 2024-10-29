نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله
أعلن حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء، انتخاب نعيم قاسم أميناً عاماً له خلفاً لحسن نصر الله الذي استشهد في 27 سبتمبر الماضي جراء غارة صهيونية على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وقال في بيان إنه "تمسّكاً بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملاً بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله".
وتعهد حزب الله "العمل معًا لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته، وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".
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