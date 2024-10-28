العالم اليوم - دوت الخليج تلتقي "قمر" مخيم البريج

انتم الان تتابعون خبر دوت الخليج تلتقي "قمر" مخيم البريج من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 10:28 صباحاً - أثارت الطفلة قمر صبح المشاعر، عندما ظهرت في مقطع فيديو وهي تحمل شقيقتها التي تعرضت للإصابة أثناء عملها، حيث تعيل الطفلتان العائلة النازحة التي فقدت التواصل مع رب الأسرة في شمال غزة.

قمر هي المعيلُ مع والدتها لثمانية إخوة صغار، أما والدُهم فقد غيبته الحرب التي لا تبقي ولا تذر.

وقالت والدة الطفلة قمر في لقاء مع "دوت الخليج" أن قمر حملت أختها بعد قصف شديد على مخيم البريج وأخذتها كي تتعالج".

وكشفت الأم أن "قمر تعيل أخوتها من خلال بيع البسكويت".

وقالت قمر إنها حملت أختها على كتفها في منطقة المواصي الكبيرة وتعبت كثيرا، وأضافت أن العائلة بحاجة للطعام والبطانيات.

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