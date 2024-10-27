نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله": تصدينا لمقاتلات إسرائيلية جنوبي البلاد وأجبرناها على مغادرة ‏أجواء لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد، عن تصديه لطائرات حربية إسرائيلية في أجواء القطاع الغربي جنوبي البلاد، ‏بصواريخ أرض - جو، ‏وإجباره إياها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية.‏

وقال "حزب الله" في بيانه: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، ‌‏تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في ‏وحدات ‏الدفاع ‏الجوي عند الساعة 04:50 من بعد ظهر اليوم الأحد للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء القطاع الغربي ‏بصواريخ أرض - جو ‏وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".

كما أكد "حزب الله" اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، مؤكدا أنه استهدف تجمعات للجنود ومواقع عسكرية ومستوطنات إسرائيلية، وأنه أوقع قتلى وجرحى.

في الجهة المقابلة، أفادت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق من اليوم، بمقتل 4 عسكريين في المعارك التي يخوضها الجيش الإسرائيلي في بلدات وقرى جنوب لبنان، مشيرة إلى أن أحد القتلى حاخام.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين إضافيين أحدهما في لبنان والآخر متأثرا بجروح أصيب بها في غزة قبل أسبوع.