نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- بلينكن يتوجه إلى الأردن لبحث وقف إطلاق النار في غزة بعد مقتل زعيم حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيغادر إلى الأردن يوم الأربعاء في إطار مساعي واشنطن لبدء مفاوضات لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب الدائرة في غزة، وذلك بعد مقتل يحيى السنوار، زعيم حركة حماس.

جولة دبلوماسية لبحث وقف الحرب

تعد هذه الرحلة هي الحادية عشرة لبلينكن إلى المنطقة منذ اندلاع الصراع بين حماس وإسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

تأتي الزيارة في وقت تكثف فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة ولبنان ضد كل من حماس وحزب الله.

ستركز محادثات بلينكن مع قادة المنطقة على كيفية إنهاء الصراع، بالإضافة إلى مناقشة خطط ما بعد الصراع في قطاع غزة والتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة.

تفاصيل الجولة

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيبدأ رحلته بزيارة إسرائيل، دون تحديد باقي الوجهات.

ومن المتوقع أن تشمل محادثاته مع القادة الإقليميين سبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الاستقرار إلى غزة، ومناقشة مستقبل العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء العمليات العسكرية.