العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق على ارتفاع وسط ترقب لتقرير التضخم بأميركا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 07:22 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء لتتعافى من خسائر في الجلسة السابقة، وذلك وسط تركيز المستثمرين على خفض الفائدة المقبل وتقرير التضخم الأميركي المهم الذي يصدر هذا الأسبوع.

تحركات الأسهم

صعد المؤشر "ستوكس 600" بالأوروبي بنسبة 0.6 بالمئة مدفوعا بصعود قطاع السيارات 1.1 بالمئة ليكون ضمن أعلى القطاعات الرابحة.

وكان القطاع سجل خسائر في أغلب هذا العام.

وتقدم سهم شركة كونتيننتال بنسبة 7.2 بالمئة بعدما توقعت الشركة الألمانية لتصنيع قطع غيار السيارات تحسن الأرباح في وحدتها للسيارات في الربع الثالث.

وتفوق المؤشر داكس الألماني على ستوكس بتسجيله قفزة بلغت واحدا بالمئة.

وكان المؤشر ستوكس 600 لامس أدنى مستوى منذ أسبوعين أمس متأثرا بهبوط قطاعي التعدين والسلع الفاخرة، إذ يشعر المستثمرون بالإحباط بسبب عدم اتخاذ بكين خطوات تحفيزية جديدة.

وتتضمن البيانات الرئيسية الأخرى هذا الأسبوع محضر أحدث اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وأسعار المستهلكين الأميركيين وتقارير أرباح البنوك الأميركية.

وكان المركزي الأميركي خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس الشهر الماضي، ويتوقع مستثمرون خفض تكاليف الاقتراض مرتين أخريين هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في كل مرة.

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن المتعاملين يتوقعون بشكل شبه كلي خفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل، ويتوقعون فرصة نسبتها 94 بالمئة في أن ييسر السياسة النقدية مرة أخرى في ديسمبر.