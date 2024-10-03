العالم اليوم - قتل منها جنود في لبنان.. ماذا نعرف عن "إيغوز" الإسرائيلية؟

انتم الان تتابعون خبر قتل منها جنود في لبنان.. ماذا نعرف عن "إيغوز" الإسرائيلية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 3 أكتوبر 2024 12:26 مساءً - أحصى الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مقتل 8 جنود في معارك مع حزب الله بعد توغل قواته إلى داخل الأراضي اللبنانية.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن أغلب الضباط والجنود القتلى في الاشتباكات بجنوب لبنان من وحدة الكوماندوز "إيغوز" التابعة للجيش الإسرائيلي. وتعد خسائر الجيش الإسرائيلي البشرية الأفدح على جبهة لبنان، بعد نحو عام من تبادل الهجمات المستمر بين إسرائيل وحزب الله. فماذا نعرف عن وحدة "إيغوز"؟ من وحدات النخبة في الجيش الإسرائيلي واسمها هو اختصار لـ"مكافحة حرب العصابات والحرب الصغرى".

متخصصة في حرب العصابات وتنفيذ مهام استطلاع خاصة.

تم إعادة تأسيسها عام 1995 لتخوض حرب العصابات ضد حزب الله في جنوب لبنان.

تعد الوحدة ر أس الحربة في مواجهة حزب الله.

أس الحربة في مواجهة حزب الله. شاركت في الحرب على لبنان سنة 2006 وبعد انتهاء الحرب تم نشر الوحدة على حدود قطاع غزة، وقد تخصصت في نصب سلسلة من الكمائن على حدود القطاع.

يخضع جنودها لتدريب مدته سنة و4 أشهر، لاكتساب مهارات مختلفة مثل مكافحة الخطف، القفز من المظلات، والكمائن والتمويه والإخفاء.

يتخصص أفرادها في القتال في المناطق في التضاريس المعقدة وفي المدن.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر قتل منها جنود في لبنان.. ماذا نعرف عن "إيغوز" الإسرائيلية؟ .. في رعاية الله وحفظة