العالم اليوم - أدنوك تكتب تاريخاً جديداً.. استحواذ تاريخي على "كوفيسترو"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 2 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أبرمت "أدنوك الدولية" التابعة لشركة "أدنوك" الإماراتية اتفاقية استثمارية مع شركة "كوفيسترو إيه جي" (كوفيسترو) الألمانية، وقدمت لمساهميها عرض "استحواذ عام طوعي" مقابل 254 درهما (62 يورو) للسهم الواحد أو ما يعادل نحو 13 مليار دولار، لتكون بذلك أكبر عملية استحواذ لشركة في الشرق الأوسط على شركة أوروبية.

وتعد الاتفاقية إنجازا مهما ضمن استراتيجية "أدنوك" للنمو والتوسع دوليا، المعتمدة من قبل مجلس إدارتها، والتي تركز على الكيماويات والغاز والغاز الطبيعي المسال والطاقة منخفضة الكربون.

ويدعم هذا الاستحواذ، عند استكمال تنفيذه، هدف "أدنوك" في أن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات.

وستصبح "كوفيسترو" المنصة التأسيسية لأعمال "أدنوك" في مجال المواد عالية الأداء، والكيماويات المتخصصة، وستعزز تنويع محفظة أعمالها في الكيماويات، حيث تتماشى أعمال "كوفيسترو" في مجال الكيماويات المتخصصة مع استراتيجية "أدنوك" الطموحة للنمو في هذا المجال الحيوي، وكذلك مع التزام دولة الإمارات بتحقيق ريادة عالمية في استخدامات التكنولوجيا الحديثة.

ماذا قالوا عن الصفقة؟

قال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات، إن الصفقة المحتملة لاستحواذ "أدنوك الدولية" على شركة "كوفيسترو" الألمانية ستشكل خطوة مهمة بالنسبة لأدنوك ولدولة الإمارات و ستسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الإمارات وألمانيا، مضيفا أن شركة "كوفيسترو" ستشكل بخبرتها الواسعة في قطاع المواد الكيمياوية المتقدمة والمستدامة إضافة نوعية لتحقيق استراتيجية أدنوك للنمو في هذا القطاع.

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"أدنوك" ومجموعة شركاتها: "تماشيا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع "كوفيسترو" التي تعد شركة عالمية المستوى، تمتلك مجموعة كبيرة من التقنيات المتطورة، وتحتل مكانة رائدة في توظيف حلول وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسريع إنتاج الكيماويات، من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة".

وأضاف الجابر: "تنسجم هذه الشراكة الإستراتيجية مع استراتيجية "أدنوك" للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات".

وقال: "تمثل الاتفاقية خطوة مهمة للطرفين، وتعكس نهج "أدنوك" المسؤول، الذي يركز على الاستثمار في الأصول الاستراتيجية، التي تحقق قيمة مجدية طويلة الأمد، وتتيح فرصا جديدة للنمو، بالتزامن مع التزام أدنوك بتنويع محفظة أعمالها ".

وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "يساهم التوافق بين استراتيجيتي أدنوك و كوفيسترو في ترسيخ مكانتهما الرائدة، وفي تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية ودعم الاقتصاد الدائري".

من جانبه قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات: "سعدت بإعلان أدنوك أنها قدمت عرضاً للاستحواذ على شركة كوفيسترو الألمانية الرائدة عالمياً في تصنيع المواد الكيماوية المتقدمة.. دولة الإمارات تمتلك علاقات راسخة وطويلة الأمد مع ألمانيا، وستساهم هذه الصفقة النوعية في تعزيز العلاقات الوثيقة بينهما".

"كوفيسترو" تشيد بالصفقة التاريخية

من جانبه، أكد الدكتور ماركوس ستيليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو، أن اتفاقية الاستثمار التي أُبرمت بين أدنوك الدولية وكوفيسترو ستعزز من النمو المستدام للشركة، مؤكداً على التزام الشركتين بالتقنيات المتقدمة والابتكار والاستدامة.

وقال ستيليمان: "نحن على ثقة بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم مع شركة "أدنوك الدولية"، يصب في مصلحة شركة "كوفيسترو"، وموظفينا، ومساهمينا، وجميع شركائنا".

وأضاف: "بدعمٍ من "أدنوك الدولية"، سيكون لدينا أساس أقوى لتحقيق النمو المستدام في قطاعات جذابة، بما يُمكّننا من المساهمة بشكل أكبر في مسيرة النمو الأخضر، وتعد "أدنوك الدولية" شركة ذات قدرات مالية عالية وشريكا على المدى الطويل، وسنواصل العمل لتعزيز استراتيجيتنا الناجحة "المستقبل المستدام" في مختلف الظروف التي تشهدها الأسواق".

"ريلاينس إندستريز"

كما أعربت شركة "ريلاينس إندستريز"، المملوكة للملياردير الهندي موكيش أمباني، عن تهانيها لشركة "أدنوك إنترناشونال" على عرضها للاستحواذ على "كوفيسترو".

وقالت إن الاستحواذ المحتمل على "كوفيسترو" لن يعزز فقط القدرات الأساسية للشركة، بل يُبرز أيضًا تطور الصناعة بشكل أوسع.

وأضافت: "بفضل القيادة الاستشرافية والرؤية الاستراتيجية، تمكن فريق "أدنوك" الموهوب من تحقيق هذه الصفقة..وفي ريلاينس نتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستجلبه هذه الصفقة إلى السوق والصناعة وإلى مستقبل نمو "كوفيسترو".

يذكر أن "كوفيسترو" تعد إحدى الشركات الرائدة في القطاع الصناعي الألماني، وهي منتج رئيس "للبولي يوريثان"، و"البولي كربونات"، والمواد عالية الأداء اللازمة للتطبيقات الصناعية الحيوية.

وتمارس الشركة أعمالها في مناطق مختلفة من العالم، حيث تحقق أكثر من نصف إيراداتها من مناطق آسيا والمحيط الهادئ وأميركا الشمالية.

ووفقاً للتوقعات الإيجابية طويلة الأجل لقطاع الكيماويات، فإن "كوفيسترو" تمثل استثمارا جذابا لأدنوك، بفضل امتلاكها لمنشآت وتقنيات رائدة وفريق إداري متميز.

وسيخضع قبول عرض الاستحواذ إلى حد أدنى مقداره (50% + سهم واحد) من رأس المال المُصدَر للشركة، إلى جانب الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.