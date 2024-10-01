العالم اليوم - بـ5 مسيرات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 09:24 صباحاً - قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي اليمنية العميد يحيى سريع، الثلاثاء، إنه جرى استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في تل أبيب وإيلات بطائرات مسيرة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: "قصفنا هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بطائرة مسيرة نوع يافا"، مبينا: "استهدفنا أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش (إيلات) بـ4 طائرات مسيرة نوع صماد 4".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بـ5 مسيرات.. الحوثيون يستهدفون مواقع إسرائيلية .. في رعاية الله وحفظة