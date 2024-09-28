سنستخدم القوة إذا هبطت.. إسرائيل تهدد الطائرات الإيرانية المتجهة إلى بيروت

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 سبتمبر 2024 07:29 مساءً - في تصعيد خطير للتوتر الإقليمي، أصدرت إسرائيل تهديدًا صريحًا باستخدام القوة ضد طائرة إيرانية كانت على وشك دخول المجال الجوي اللبناني، وفقًا لمصدر في وزارة الأشغال العامة اللبنانية، وجهت إسرائيل تحذيرًا عاجلًا لمراقبي الحركة الجوية في مطار بيروت الدولي، مطالبة إياهم بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، مع التهديد بإسقاطها إذا تجاهلت التحذيرات.

الطائرة الإيرانية امتثلت للأوامر ولم تدخل الأجواء اللبنانية، إلا أن طبيعة حمولتها ظلت غامضة ولم يُكشف عنها حتى الآن، التحذير الإسرائيلي جاء على خلفية تزايد المخاوف من نقل أسلحة إلى حزب الله، وهو ما أكده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي شدد على أن إسرائيل لن تتسامح مع أي محاولات لإمداد الحزب بالأسلحة.

في غضون ذلك، نفذت الطائرات الإسرائيلية طلعات جوية مكثفة في محيط مطار بيروت خلال الساعات الماضية، مما زاد من حالة التوتر في لبنان والمنطقة، وسط توقعات بتصاعد المواجهات في الأيام المقبلة.خامنئي يهدد إسرائيل: لبنان سيجعل إسرائيل تندم

في أول رد رسمي بعد إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله، أصدر المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بيانًا حادا اللهجة ضد إسرائيل، مشيرًا إلى أن "لبنان سيجعل إسرائيل تندم على فعلتها"، وأضاف خامنئي أن حزب الله "يقف على رأس من يحدد مصير المنطقة"، مؤكدًا أن إسرائيل "لن تتمكن من إلحاق ضرر كبير بالحزب" رغم محاولاتها.

تحذيرات إيران ودورها في الصراع

تصريحات خامنئي تأتي في وقت حساس يشهد تزايد التساؤلات حول مدى تدخل إيران في الصراع بين حزب الله وإسرائيل. في الأسابيع الأخيرة، أبدت طهران حذرًا تجاه الانخراط المباشر في التصعيد القائم، وهو ما فسره مراقبون على أنه يعكس رغبة إيران في الحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة، دون المخاطرة بتورط أوسع قد يجرها إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

استراتيجيات إيران في ظل التصعيد

يرى المراقبون أن إيران تسعى لتوازن دقيق بين دعم حليفها الأساسي، حزب الله، والحفاظ على استقرار مصالحها الإقليمية في ظل الضغوط الدولية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بملفها النووي والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، وبرغم البيان القوي الصادر عن خامنئي، يبدو أن إيران لا تزال تتعامل بحذر لتجنب أي تصعيد واسع غير محسوب.