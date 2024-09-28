‏الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل حسن نصر الله

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، مقتل حسن نصر الله، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن ‏الجيش الإسرائيلي، مقتل القيادي في حزب الله علي كركي ومسؤولين آخرين.

وفي وقت سابق، شهدت لبنان حادثة مؤلمة بعد انفجار المئات من أجهزة الاتصال "البيجر" المستخدمة من قبل عناصر حزب الله، ما أسفر عن مقتل 11 أشخاص وإصابة نحو 3000 آخرين.

هذه الحادثة أثارت اهتمامًا دوليًا واسعًا، حيث كانت الأجهزة المنفجرة تُستخدم للتواصل بين عناصر الحزب.