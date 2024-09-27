العالم اليوم - وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنه "من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي".
وقال فيصل بن فرحان للصحفيين في نيويورك:
- الحرب والدمار لن تأتي إلا بمزيد من الحرب وهذا ليس في مصلحة المنطقة..
- نتنياهو لم يذكر في خطابه الطويل فلسطين أو الفلسطينيين وهذه هي المشكلة حقا.
- من دون فلسطين لن يكون من الممكن أن نتوصل إلى سلام إقليمي.
- موقفنا واضح.. ما نؤمن به وبقوة هو أن وقف إطلاق النار ضروري وأن الأسلحة لن تحل أي شيء.
- ينبغي أن نتقدم إلى السلام في منطقتنا.. ذلك السلام ينبع من إقامة الدولة الفلسطينية.
- يجب تعزيز الإجماع الدولي وهذا سيؤثر بدون شك على الأطراف التي ما تزال مترددة.
- نتواصل مع الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من الحروب.
- مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي .. في رعاية الله وحفظة