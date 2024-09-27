العالم اليوم - وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنه "من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي".

وقال فيصل بن فرحان للصحفيين في نيويورك: الحرب والدمار لن تأتي إلا بمزيد من الحرب وهذا ليس في مصلحة المنطقة..

نتنياهو لم يذكر في خطابه الطويل فلسطين أو الفلسطينيين وهذه هي المشكلة حقا.

من دون فلسطين لن يكون من الممكن أن نتوصل إلى سلام إقليمي. موقفنا واضح.. ما نؤمن به وبقوة هو أن وقف إطلاق النار ضروري وأن الأسلحة لن تحل أي شيء.

ينبغي أن نتقدم إلى السلام في منطقتنا.. ذلك السلام ينبع من إقامة الدولة الفلسطينية.

يجب تعزيز الإجماع الدولي وهذا سيؤثر بدون شك على الأطراف التي ما تزال مترددة.

نتواصل مع الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من الحروب.

مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي .. في رعاية الله وحفظة