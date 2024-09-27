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العالم اليوم - وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 سبتمبر 2024 08:27 مساءً - أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، أنه "من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي".

وقال فيصل بن فرحان للصحفيين في نيويورك:

  • الحرب والدمار لن تأتي إلا بمزيد من الحرب وهذا ليس في مصلحة المنطقة..
  • نتنياهو لم يذكر في خطابه الطويل فلسطين أو الفلسطينيين وهذه هي المشكلة حقا.
  • من دون فلسطين لن يكون من الممكن أن نتوصل إلى سلام إقليمي.
  • موقفنا واضح.. ما نؤمن به وبقوة هو أن وقف إطلاق النار ضروري وأن الأسلحة لن تحل أي شيء.
  • ينبغي أن نتقدم إلى السلام في منطقتنا.. ذلك السلام ينبع من إقامة الدولة الفلسطينية.
  • يجب تعزيز الإجماع الدولي وهذا سيؤثر بدون شك على الأطراف التي ما تزال مترددة.
  • نتواصل مع الجميع لتجنيب المنطقة المزيد من الحروب.
  • مخاطر خروج الأمور عن السيطرة كبيرة جدا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر وزير خارجية السعودية: من دون فلسطين لن نتوصل إلى سلام إقليمي .. في رعاية الله وحفظة

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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