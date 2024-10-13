نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنزين 91 بـ2.18 ريال..أسعار السولار والبنزين في السعودية بعد قرارات أرامكو الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تساؤل كبير حول أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، حيث يعد سعر الوقود عنصرًا حيويًا يؤثر على جوانب متعددة من الحياة اليومية والاقتصاد، حيث يعتبر البنزين والديزل من المصادر الرئيسية للطاقة للمركبات والصناعة، حيث يخضعان لتسعير يتأثر بعوامل محلية وعالمية.

وتستعرض بوابة “دوت الخليج” في التقرير التالي أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت شركة "أرامكو"،اليوم الأحد، عن المراجعة الدورية لأسعار البنزين والديزل والغاز، بينما تتبع المملكة نهجًا محددًا في تحديث هذه الأسعار بشكل دوري، مما يعكس التغيرات في أسواق النفط العالمية واستراتيجيات الطاقة الوطنية.

سعر لتر البنزين في السعودية

نوع البنزين سعر اللتر (ريال سعودي) بنزين 91 2.18 بنزين 95 2.33

سعر لتر بنزين 91

في المملكة العربية السعودية، يُعد بنزين 91 من الخيارات الاقتصادية للوقود، حيث يبلغ سعر اللتر منه 2.18 ريال سعودي. هذا النوع من البنزين يستخدم بشكل واسع بين السائقين الذين يفضلون وقودًا فعالًا بتكلفة منخفضة لمركباتهم التي لا تتطلب مستوى عاليًا من الأوكتان.

سعر لتر بنزين 95

سعر لتر بنزين 95 في المملكة العربية السعودية يبلغ 2.33 ريال سعودي. هذا النوع من البنزين يعتبر خيارًا للمركبات التي تحتاج إلى مستوى أعلى من الأوكتان لتحقيق أداء أفضل وكفاءة عالية في الاستهلاك.

ولمعرفة الفرق بين النوعين، يرجى تصفح مقالة الفرق بين بنزين 91 وبنزين 95 لتفاصيل أكثر.

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سعر لتر الديزل في السعودية

نوع الوقود سعر اللتر (ريال سعودي) سعر الديزل 1.15 سعر لتر بنزين 95 2.33 ريال سعودي

في المملكة العربية السعودية، يبلغ سعر لتر الديزل 1.15 ريال سعودي، حيث يستخدم الديزل بشكل رئيسي في وسائل النقل الثقيلة والمعدات الصناعية نظرًا لكفاءته العالية في استهلاك الوقود مقارنة بالبنزين.

سعر لتر غاز البترول المسال

نوع الوقود سعر اللتر (ريال سعودي) غاز البترول المسال 0.95

سعر لتر غاز البترول المسال في المملكة العربية السعودية يبلغ 0.95 ريال سعودي. غاز البترول المسال يستخدم على نطاق واسع كوقود بديل للمركبات وفي تطبيقات الطهي والتدفئة، نظرًا لكونه أنظف بيئيًا مقارنة بأنواع الوقود الأخرى ويساعد في تقليل الانبعاثات الضارة.

سعر لتر غاز الكيروسين

نوع الوقود سعر اللتر (ريال سعودي) غاز البترول المسال 0.93

سعر لتر غاز الكيروسين في المملكة العربية السعودية يبلغ 0.93 ريال سعودي. يُستخدم الكيروسين بشكل رئيسي في التدفئة المنزلية وفي بعض الأحيان كوقود للطائرات وفي مصابيح الإضاءة، خاصة في المناطق التي لا تصلها شبكات الغاز الطبيعي.