نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية الملك.. انطلاق النسخة الافتتاحية للمنتدى اللوجستي العالمي بالرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الافتتاحية من المنتدى اللوجستي العالمي (GLF24)؛ الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية، في مركز الملك عبدالله المالي، ويستمر حتى (الإثنين) 14 أكتوبر الجاري.

وسيجمع المنتدى قادة القطاع اللوجستي من أنحاء العالم لمناقشة التوجهات الرئيسية والتحديات التي تواجه القطاع والفرص المتاحة؛ كما سيبحث المنتدى فرص التعاون المستقبلية بين الجهات المعنية في القطاع.

ويعد المنتدى اللوجستي العالمي 2024 بمثابة منصة مخصصة لإعادة رسم خريطة مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية، حيث يجمع قادة القطاع والمستثمرين من مختلف بلدان العالم؛ لتعزيز التعاون ودفع عجلة تطوير القطاع اللوجستي.

وسيُطلق المنتدى عدة مبادرات لقيادة التواصل العالمي من خلال استعراضه أحدث التقنيات ودعم الحلول المبتكرة في الخدمات اللوجستية؛ بهدف الإسهام في نمو القطاع.

ويقام المنتدى في نسخته الأولى بتنظيم من وزارة النقل والخدمات اللوجستية؛ بهدف إعادة تشكيل حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، عبر توحيد جهود الشركاء لتعزيز كفاءة القطاع، والمرونة والاستدامة والربحية، وتطويع الخدمات اللوجستية لتُواكِب ما يشهده العالم من تطور متسارع.