عاجل- انسحاب الوفود العربية يفجر الجلسة الأممية بعد منح الكلمة لنتنياهو

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أحمد جودة - القاهرة - قامت وفود عربية ودولية بالانسحاب من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي ألقاها في الدورة الـ79 للجمعية في نيويورك.

وجاء هذا الانسحاب تعبيرًا عن احتجاجهم على الاعتداءات المستمرة التي تنفذها إسرائيل في غزة ولبنان، وسط تصاعد الغضب الدولي تجاه سياسات الاحتلال.

انسحاب الوفود العربية يفجر الجلسة الأممية بعد منح الكلمة لنتنياهو

انسحاب وفود عربية ودولية احتجاجًا على كلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

ردد بعض الدبلوماسيين داخل القاعة هتافات احتجاجية ضد نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بارتكاب عمليات إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر لحظات انسحاب الوفود، ما يعكس حالة من الاستنكار الدولي الواسع إزاء جرائم إسرائيل.

مظاهرات أمام مقر إقامة نتنياهو في نيويورك

بالتزامن مع هذه الاحتجاجات داخل الأمم المتحدة، تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو في نيويورك، حيث رفعت لافتات تطالب بتقديمه إلى العدالة كمجرم حرب.

وقامت شرطة نيويورك باعتقال أكثر من عشرين من هؤلاء المحتجين، يأتي ذلك بينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال دولية بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

اتخاذ إجراءات ضد نتنياهو وحكومته

وفيما يتعلق بالتحركات الدولية، حثت العديد من المنظمات الحقوقية والقادة السياسيين على ضرورة اتخاذ إجراءات أقوى ضد نتنياهو وحكومته.

حماس تدعوا زعماء العرب بعدم الاستماع لكلمة نتنياهو في الأمم المتحدة

من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، القادة المشاركين في الأمم المتحدة إلى مقاطعة خطاب نتنياهو والانسحاب من الجلسة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أقل الواجب للتعبير عن رفض المجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد الرشق أن نتنياهو مسؤول عن مقتل آلاف المدنيين في غزة، بينهم أطفال ورضع، وتدمير البنية التحتية الأساسية للمدنيين بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة. وأشار إلى أن نتنياهو لم يبدِ أي احترام للقرارات الدولية التي تدعو إلى وقف فوري للعنف في غزة، متهمًا إياه بمواصلة سياسة الإبادة بلا هوادة.

وفي ذات السياق، تستمر موجة الغضب الشعبي والدولي ضد السياسات الإسرائيلية في تصاعد، مع تنظيم مظاهرات وفعاليات احتجاجية في العديد من الدول حول العالم.