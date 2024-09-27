أبو الغيط يلتقي رئيس مجلس السيادة السوداني ويؤكد دعم الجامعة العربية لوحدة السودان ولمؤسساته الوطنية

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أحمد جودة - القاهرة - التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الخميس 26/9/2024، مع السيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن أبو الغيط، أكد خلال اللقاء على موقف الجامعة العربية الثابت تجاه السودان والقائم على ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وصون كافة مؤسساته الوطنية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الأمين العام، ناقش مع الرئيس البرهان تطورات الوضع على الأرض، حيث أعرب الفريق البرهان عن تقديره لجهود الأمين العام ومواقف الجامعة العربية الداعمة للدولة السودانية ومؤسستها الوطنية بهدف إرساء السلام والاستقرار في السودان.

وأكد أبو الغيط، على جاهزية الجامعة العربية الكاملة لبذل أية مساعي حميدة تطلب منها لدعم السلام والاستقرار في السودان.