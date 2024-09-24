الأمم المتحدة: الوضع فى غزة كابوس.. ولبنان على حافة الهاوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:31 مساءً - قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الوضع في غزة يشكل كابوساً مستمراً يهدد المنطقة بأكملها معه".

وأضاف أنطونيو جوتيريش، على موقع X: "لبنان على حافة الهاوية.. أن شعب لبنان وشعب إسرائيل وشعوب العالم لا يستطيعون أن يسمحوا للبنان بأن يصبح غزة أخرى".

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها البرية والجوية والبحرية على قطاع غزة الفلسطيني، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة ما يقرب من 140 ألف شخص.

كما تواصل القوات الإسرائيلية، عملياتها التصعيدية العسكرية، فى الشرق الأوسط، من خلال قصف مناطق فى الأراضى اللبنانية، الأمر الذى يؤدى إلى تهديد السلم والأمن الدوليين فى المنطقة والعالم بأثره، رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من خطورة التصعيد العسكرى.