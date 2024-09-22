نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- شمال إسرائيل تحت النيران.. صواريخ تصل إلى شرق حيفا وإجلاء 300 ألف شخص إلى الملاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد شمال إسرائيل تصعيدًا خطيرًا بعد أن وصلت صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان إلى مناطق شرقي حيفا، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ وإجلاء نحو 300 ألف شخص إلى الملاجئ. هذا الهجوم الصاروخي يُعد الأوسع نطاقًا منذ بدء التصعيد الأخير، حيث اخترقت الصواريخ منظومة الدفاع الجوي، ما أثار حالة من الذعر والهلع في صفوف السكان. تُظهر الصور الأولية دمارًا في المباني والبنية التحتية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق.

وفي ضوء هذا التصعيد، يعكف الجيش على شن غارات جوية مكثفة على مواقع في جنوب لبنان، مستهدفًا منصات إطلاق الصواريخ والبنية التحتية لحزب الله. بينما تتواصل جهود الإجلاء، تعمل السلطات الأمنية على تعزيز الدفاعات في المنطقة الشمالية، وسط مخاوف من تصعيد أكبر في الساعات القادمة. الموقف الحالي يشير إلى تصعيد غير مسبوق في الصراع بين الطرفين، مع تكهنات بأن هذه التطورات قد تؤدي إلى تدخلات دولية لاحتواء الموقف.

أعلن حزب الله أنه أطلق "عشرات الصواريخ" على قاعدة ومطار رامات ديفيد في شمال إسرائيل، ردًا على الضربات التي نفذها الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة في لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إن نحو 10 قذائف أُطلقت من لبنان على شمال إسرائيل خلال الليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن جميع القذائف تم اعتراضها، باستثناء واحدة.

وقال متحدث باسم خدمة الطوارئ الإسرائيلية إن رجلًا "أصيب بخدش خفيف للغاية" نتيجة للشظايا الناجمة عن اعتراض صاروخ بالقرب من قرية في الجليل السفلي.

وأوضح المتحدث: "يقدم مسعفون من نجمة داوود الحمراء العلاج في مكان الحادث لرجل يبلغ من العمر 60 عامًا، في حالة خفيفة للغاية".