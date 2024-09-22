نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة الفلسطينية: استشهاد 22 شخصًا بعد استهداف إسرائيل لمدرسة بمدينة غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الصحة في غزة، يوم السبت، إن 22 شخصا قتلوا بنيران إسرائيلية في غارة على مدرسة شمالي القطاع.

وأضافت الوزارة في بيان أن الغارة على المدرسة في حي الزيتون بمدينة غزة أسفرت عن إصابة 30 آخرين.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من السبت، إنه قصف "مركز قيادة وسيطرة لحماس داخل مجمع كان يستخدم سابقا كمدرسة".

وأوضح أن "منظمة حماس تنتهك القانون الدولي بشكل منهجي من خلال العمل من داخل البنية التحتية المدنية".

ويتعمد الجيش الإسرائيلي تدمير ما تبقى من مراكز الإيواء في القطاع، بما فيها المدارس والمنشآت العامة، بهدف خلق بيئة قسرية تكره السكان المدنيين على ترك مناطق سكناهم والنزوح قسرا نحو وسط وجنوب القطاع، حيث دمر قبل نحو أسبوع مدرسة أخرى "غازي الشوا" في بيت حانون شمال غزة في 15 سبتمبر بعد الاتصال بعدد من النازحين فيها لإجبارهم على إخلاء المنطقة دون مبرر، وهي من آخر المدارس التي بقيت كمركز إيواء في تلك المنطقة.

هذا وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته لجميع الدول "بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك".