العالم اليوم - رغم قرار خفض الفيدرالي للفائدة.. أسهم أميركا باللون الأحمر

انتم الان تتابعون خبر رغم قرار خفض الفيدرالي للفائدة.. أسهم أميركا باللون الأحمر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 10:21 مساءً - شهدت أسواق الأسهم الأميركية تقلبات حادة، الأربعاء، بعد أن خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية.

وعقب القرار، رحب المتداولون بخفض أسعار الفائدة الكبير، على الرغم من أنه أثار مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يحاول التغلب على الضعف الاقتصادي المحتمل.

وقد لامس مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ومؤشر "داو جونز" مستويات قياسية عقب القرار، إلا أن الأسهم قد تراجعت وتخلت عن كافة مكاسبها.

وقررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.

تحركات الأسهم

انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 88 نقطة، أو 0.25 بالمئة، ليمحي مكاسبه السابقة البالغة 375 نقطة والتي جاءت بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي مباشرة، ليتراجع إلى مستوى 41,503.10 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.2 بالمئة إلى مستوى 5,618.26 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.31 بالمئة إلى مستوى 17,573.30 نقطة.

وكانت الأسهم الأوروبية قد أغلق على تراجع أيضا، الأربعاء، قبيل الإعلان عن قرار الفيدرالي، وسط عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وهبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.5 بالمئة بقيادة المؤشر الفرعي لشركات الأغذية والمشروبات الذي انخفض واحدا بالمئة.