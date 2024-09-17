عاجل| بصاروخ موجّه "حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا جديدًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء عن استهدافه موقع العباد الإسرائيلي بواسطة صاروخ موجه، مؤكدًا في بيان له أن الصاروخ أصاب الهدف الإسرائيلي "بشكل مباشر".

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال لقائه المبعوث الأميركي آموس هوكستين يوم الإثنين، أن الوقت "ينفد" لوقف المواجهات شبه اليومية بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله على الحدود، وذلك بعد مرور نحو عام على بداية الحرب مع حماس في غزة.

وقد التقى غالانت هوكستين، الذي يزور إسرائيل للبحث في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله، بالإضافة إلى أزمة النازحين الإسرائيليين الذين فروا من مناطقهم بسبب الهجمات عبر الحدود، وفقًا لما جاء في بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأشار غالانت في بيانه إلى أن الوقت "ينفد" للتوصل إلى اتفاق، مع وجود ارتباط مستمر بين حزب الله وحماس ورفض الأخير وضع حد للنزاع، لافتًا إلى أن الحل الوحيد المتبقي لضمان عودة سكان شمال إسرائيل إلى مناطقهم هو من خلال إجراء عمليات عسكرية.

بصاروخ موجّه "حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا جديدًا

كما أكد غالانت التزام إسرائيل بإزالة وجود حزب الله في جنوب لبنان وتيسير العودة الآمنة لسكان شمال إسرائيل إلى منازلهم.

في وقت سابق من يوم الإثنين، أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نظيره الأميركي لويد أوستن برسالة مشابهة، حيث أشار إلى أن الوقت بدأ "ينفد" للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يضع حدًا للنزاع.

سقوط 623 شخصًا في لبنان نتيجة الصراع بين حزب الله اللبناني وإسرائيل

ومنذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف بشكل يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعد أن فتح الحزب، من جنوب لبنان، جبهة "إسناد" للقطاع الفلسطيني المحاصر وفقًا لتصريحاته.

وخلال هذه الفترة، سقط 623 شخصًا على الأقل في لبنان وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس، بينما قُتل 50 شخصًا على الجانب الإسرائيلي وفقًا للجيش.

بصاروخ موجّه "حزب الله" يستهدف موقعا إسرائيليا جديدًا

نتجت المواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية عبر الحدود عن نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين والإسرائيليين، مما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب المستمرة منذ أكثر من 11 شهرًا في قطاع غزة.

عُقدت عدة جولات من المحادثات بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر في المدن القاهرة والدوحة للتوصل إلى اتفاق هدنة في غزة، إلا أنه لا يوجد إطار مفاوضات بين حزب الله وإسرائيل.

يُذكر أن الطرفين خاضا حربًا مدمرة في صيف عام 2006 أسفرت عن مقتل 1200 شخص في لبنان، معظمهم من المدنيين، بالإضافة إلى 160 إسرائيليًا، غالبيتهم من العسكريين.

