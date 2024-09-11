العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق مستقرة والأنظار على قرار المركزي الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة، الأربعاء، إذ بددت خسائر في قطاع العقارات مكاسب أسهم التكنولوجيا، في حين حول المستثمرون تركيزهم إلى البنك المركزي الأوروبي انتظارا لقراره بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس.

تحركات الأسهم

لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي خلال اليوم.

وتفوقت الأسهم الألمانية على نظيراتها في القارة مع قفزة لسهم كومرتس بنك 16 بالمئة بعدما اشترى بنك أوني كريديت الإيطالي حصة قدرها تسعة بالمئة في البنك الألماني، منها 4.5 بالمئة تم شراؤها من الحكومة الألمانية مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار).

وأدى ارتفاع أسهم إيه.إس.إم.إل هولدنج ذات الثقل 3.8 بالمئة إلى صعود قطاع التكنولوجيا، لكن تراجع قطاع العقارات 0.8 بالمئة أدى لكبح المكاسب.

وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم بارتفاعه 0.4 بالمئة مع صعود أسعار النحاس بفضل انخفاض الدولار.

وتراجع المؤشر "فاينانشال تايمز 100" البريطاني 0.2 بالمئة.

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عدم حدوث تغير في الناتج الاقتصادي لبريطانيا على أساس شهري في يوليو.

وكانت الأسواق تترقب أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة والتي زادت قليلا في أغسطس، لكن التضخم الأساسي ظل ثابتا وسط ارتفاع الإيجارات وتكاليف بعض الخدمات، وهو ما قد يثني مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل.

وترى أسواق المال الآن احتمالا بنسبة 15 بالمئة فقط لأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في 18 سبتمبر، مقارنة باحتمال نسبته 30 بالمئة قبل صدور بيانات التضخم.

وترجح الأسواق خفضا قدره 25 نقطة أساس.

وسوف يتجه تركيز المستثمرين الآن نحو اجتماع المركزي الأوروبي الذي من المتوقع أن يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وعلى صعيد الأسهم، هوى سهم رينتوكيل البريطانية لمكافحة الآفات 20 بالمئة بعدما أشارت الشركة إلى تباطؤ في إيراداتها في أمريكا الشمالية وقالت إنها ستقلص الوظائف.

وارتفع سهم إنديتكس 4.5 بالمئة ليدفع قطاع التجزئة للصعود إلى القمة، بعد أن أعلنت الشركة المالكة لعلامة زارا التجارية عن مبيعات أقوى في الآونة الأخيرة لأولى مجموعات الخريف والشتاء.