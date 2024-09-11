نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ارتفاع عدد ضحايا قصف مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات إلى 14 شهيدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتفاع عدد ضحايا قصف مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات إلى 14 شهيدًا

ارتفاع عدد ضحايا قصف مدرسة "الجاعوني" في مخيم النصيرات.. كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "الجاعوني" التي تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 14 شهيدًا، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى. هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من الغارات التي تستهدف المناطق المكتظة بالسكان، ما يفاقم من معاناة المدنيين العزل.

حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 41،084 شهيدًا و95،029 جريحًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي. ومع تزايد الغارات الجوية والهجمات، يظل آلاف الضحايا محاصرين تحت الأنقاض، مما يصعب عمليات الإنقاذ ويزيد من عدد المفقودين.

مجازر جديدة ضد العائلات في غزة

وأكدت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب أربع مجازر جديدة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث وصل إلى المستشفيات 64 شهيدًا و104 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء.

صعوبة الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض

وتواجه الفرق الطبية والدفاع المدني في غزة صعوبات بالغة في الوصول إلى الضحايا تحت الأنقاض بسبب استمرار القصف، مما يعطل جهود الإغاثة ويؤدي إلى تفاقم الوضع الصحي في القطاع. وتواصل وزارة الصحة مناشدتها للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتوفير الدعم اللازم وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات وإنقاذ الجرحى.

تستمر الأوضاع في غزة بالتدهور في ظل تصاعد العمليات العسكرية وعدم وجود أي بوادر لحل سياسي أو هدنة إنسانية، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.