العالم اليوم - بالفيديو: "حزب الله" يستهدف كريات شمونة بصواريخ "فلق"

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 8 سبتمبر 2024 12:24 صباحاً - أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف كريات شمونة شمال إسرائيل، بصواريخ "فلق"، ردا على قصف بلدة فرون اللبنانية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوّت في كريات شمونة وضواحيها شمال إسرائيل، للتحذير من عمليات إطلاق صواريخ.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه تم رصد 5 عمليات إطلاق لمقذوفات من الأراضي اللبنانية تجاه كريات شمونة وضواحيها.

وأضاف أن "المقاتلات الإسرائيلية اعترضت بنجاح بعض عمليات الإطلاق، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات"..

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية يوم السبت بأن ثلاثة مسعفين قُتلوا وأصيب اثنان آخران، أحدهما في حالة حرجة، في هجوم إسرائيلي وقع خلال إخماد فريق تابع للدفاع المدني حرائق في بلدة فرون بجنوب لبنان.

وندد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالهجوم الإسرائيلي وقال إنه "يشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية وعدوانا سافرا على القيم الإنسانية".