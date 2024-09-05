العالم اليوم - الذهب يقترب من أعلى مستوى في أسبوع وسط آمال بخفض الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 09:24 مساءً - ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مقتربة من أعلى مستوى خلال أسبوع مع انخفاض الدولار وعائدات السندات الأميركية، بعد أن دفعت مؤشرات على فقدان سوق العمل للزخم المستثمرين إلى توقع إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا الشهر.

تحركات الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2509.63 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:23 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت الأسعار بما يصل إلى 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة لكنها تخلت عن بعض المكاسب بعد صدور بيانات لقطاع الخدمات الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.6 بالمئة إلى 2540.10 دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات أن عدد من حصلوا على فرص عمل في القطاع الخاص الأميركي في أغسطس كان الأقل في ثلاث سنوات ونصف السنة، وهو ما يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

ويأتي هذا في أعقاب بيانات صدرت أمس الأربعاء أظهرت انخفاضا حادا في فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة في يوليو.

ووفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يراهن المتعاملون بنسبة 61 بالمئة على خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وبنحو 39 بالمئة على خفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي أمس الأربعاء إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة للحفاظ على قوة سوق العمل، لكن الأمر الآن متروك للبيانات الاقتصادية الواردة لتحديد مقدار ذلك الخفض.

وتتجه الأنظار حاليا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره غدا الجمعة.

وقال هان تان كبير محللي السوق في مجموعة إكزينيتي "إذا كان معدل البطالة في أغسطس يطابق معدل يوليو البالغ 4.3 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2021، فإن ذلك من شأنه أن يعيد الذهب إلى أعلى مستوياته القياسية مع تكثيف الأسواق للمراهنات على خفض أسعار الفائدة بحجم كبير".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمئة إلى 28.78 دولار للأونصة وقفز البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 930.70 دولار وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 943 دولارا.