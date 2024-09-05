نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخاوف من إفشال صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس رغم تقدم حل قضية محور فيلادلفيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مخاوف متزايدة من إمكانية إفشال صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، حتى في حال حل قضية "محور فيلادلفيا". ووفقًا لموقع "والا" الإسرائيلي، نقلت مصادر أميركية تصريحات تشير إلى أن هذه المخاوف قائمة رغم التقدم في بعض جوانب التفاوض.

وأوضح الموقع أن حركة حماس تصر على عدم التخلي عن مطالبها بشأن الأسرى، إذ كان هناك تفاهم سابق على إطلاق سراح 150 محكومًا فلسطينيًا بالمؤبد في المرحلة الأولى من الصفقة، إلا أن حماس تطالب الآن بزيادة عدد الأسرى المطلق سراحهم.

وكانت حماس قد أكدت في بيان سابق أنها لا تحتاج إلى مقترحات جديدة حول اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن، مشددة على ضرورة الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما حذرت الحركة من محاولات نتنياهو استخدام المفاوضات لإطالة أمد العدوان.

يُذكر أن مسؤولًا أميركيًا أكد مؤخرًا التوصل إلى توافق حول غالبية بنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي قدمه الرئيس بايدن، باستثناء الخلافات حول محور فيلادلفيا وبعض بنود تبادل الأسرى.

الاقتراح الذي قُدم في مايو يتضمن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، وتقديم مساعدات إنسانية يومية لغزة تشمل 600 شاحنة محملة بالوقود والمواد الضرورية، إلى جانب إدخال معدات لإصلاح البنية التحتية والمستشفيات.