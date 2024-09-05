نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إطلاق 6611 صاروخًا من لبنان خلال 8 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل خلال الأشهر الثمانية الماضية. ووفقًا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد تم إطلاق 6611 صاروخًا على إسرائيل منذ شهر فبراير وحتى نهاية أغسطس.

وشهد شهر أغسطس الماضي أعلى معدل لإطلاق الصواريخ، حيث تم تسجيل 1307 صواريخ، بمعدل 40 صاروخًا يوميًا، بينما كان شهر يناير الأقل تسجيلًا مع إطلاق 334 صاروخًا فقط.

ووفقًا للإحصائيات، توزع عدد الصواريخ على النحو التالي:

أغسطس: 1307 صواريخ

يوليو: 1091 صاروخًا

يونيو: 855 صاروخًا

مايو: 1000 صاروخ

أبريل: 744 صاروخًا

مارس: 746 صاروخًا

فبراير: 534 صاروخًا

يناير: 334 صاروخًا

تشير هذه الأرقام إلى تصاعد في عمليات إطلاق الصواريخ، مما يزيد من حدة التوتر على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.