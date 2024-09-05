الرئيس الصيني: سنقدم مساعدات عسكرية لإفريقيا بقيمة مليار يوان

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:32 صباحاً - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إنّ العلاقات التي تجمع بلاده بالقارة الإفريقية، تمرّ الآن بأفضل فترة في تاريخها، مبديًا أمله في تعميق هذه العلاقات مستقبلًا.

وذكر "شي" أمام منتدى التعاون "الصيني - الإفريقي" (فوكاك)، اليوم الخميس، أنّ بكين سوف تقدم مساعدات عسكرية لإفريقيا بقيمة مليار يوان (نحو 150 مليون دولار أمريكي)، كما ستطلق تدريبات ودوريات عسكرية مشتركة.

وأشار إلى أنَّ الصين مستعدة لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والزراعة والبنية الأساسية والتجارة والاستثمار مع إفريقيا، فضلًا عن تعزيز وتبادل الخبرات في مجال الحوكمة مع القارة السمراء.

وتابع : "سنعمل معًا لتحقيق التنمية الخضراء وتعزيز التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وتعهّد الرئيس الصيني بتمويل مشروعات في إفريقيا بقيمة 50 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتقديم المساعدة الاقتصادية عبر خلق مليون وظيفة في القارة.

وأكد الرئيس الصيني، أنّ بكين مستعدة لمساعدة إفريقيا على تحسين قدرتها في الحفاظ على الاستقرار، كما أنها مستعدة لإنشاء منصة لتبادل الحوكمة وتطوير 25 معهدًا بحثيًا صينيًا إفريقيًا.

ولفت إلى أنَّ بلاده مستعدة لإنشاء 24 مشروعًا رقميًا لتعزيز الثورة التكنولوجية في إفريقيا، و30 مشروعًا لربط البنية التحتية وتعزيز مشروعات مبادرة الحزام والطريق، مثلها للطاقة، وستنشأ منصة مشتركة للاستخدام السلمي للطاقة النووية، فضلًا عن إنشاء 500 مشروع خيري في إفريقيا.

ونوه الرئيس الصيني إلى أن بكين قادرة على تقديم كل المساعدة الممكنة لمكافحة الأوبئة في إفريقيا وإطلاق 20 مشروعًا طبيًا وصحيًا بها.

وتعد الصين ثاني اقتصاد في العالم وأكبر شريك تجاري لإفريقيا، وبلغت التجارة الثنائية 167.8 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام وفق الإعلام الرسمي الصيني.

وانطلقت بالعاصمة الصينية بكين القمة التاسعة لمنتدى التعاون "الصيني - الإفريقي"، بحضور قادة من مختلف البلدان الإفريقية، في مسعى من الصين لتعميق العلاقات مع القارة الغنية بالموارد والتي قدّمت لها قروضًا بمليارات الدولارات لدعم البنى التحتية والتنمية.