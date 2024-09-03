بريطانيا: لا تأثير على أمن إسرائيل نتيجة لتعليق تصدير بعض الأسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:29 صباحاً - قال وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، إن تعليق بريطانيا لثلاثين من أصل 350 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها.

وأضاف لإذاعة تايمز اليوم الثلاثاء غداة الإعلان عن قرار التعليق "لن يكون لذلك تأثير ملموس على أمن إسرائيل"، بحسب "رويترز".

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده ستعلق على الفور 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة من بين 350 رخصة تصدير لإسرائيل.

وأوضح "لامي"، أن التعليق يأتي بسبب مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.

وذكر لامي أن تعليق بلاده تراخيص تصدير أسلحة لإسرائيل الذي أعلنته ليس حظرًا شاملًا على السلاح.

وأضاف لامي أمام البرلمان في أثناء إعلانه تعليق 30 ​​رخصة من بين 350 رخصة تصدير أسلحة لإسرائيل قال "هذا ليس حظرا شاملًا، وليس حظرًا على الأسلحة".

وأكد أن بريطانيا لا تزال تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي "دعوني أغادر هذا المجلس (مجلس العموم) مع التأكيد على أن المملكة المتحدة مُستمرة في دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقًا للقانون الدولي".