قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 12:59 مساءً - أقيمت، اليوم الاثنين، قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتأهلت 8 أندية لربع النهائي، بواقع 4 من الغرب ومثلها من الشرق، على أن تلعب الإقصائيات بداية من هذا الدور حتى النهائي من مباراة واحدة، بمدينة جدة السعودية، خلال الفترة من 25 أبريل/نيسان حتى 3 مايو/آيار المقبلين.

وجاءت نتيجة قرعة ربع النهائي على النحو التالي:

1 – الهلال (السعودية) – جوانغجو إف سي (كوريا الجنوبية).

2 – الأهلي (السعودية) – بوريرام يونايتد (تايلاند).

3 – يوكوهاما مارينوس (اليابان) – النصر (السعودية).

4 – كاواساكي فرونتال (اليابان) – السد (قطر).

وفي الدور نصف النهائي، سيواجه الفائز من مواجهة الهلال وجوانغجو إف سي، المنتصر من لقاء الأهلي وبوريرام يونايتد، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة يوكاهاما مارينوس والنصر، المنتصر من مواجهة كاواساكي فرونتال والسد.