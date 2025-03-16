الدوري الروسي (21): سبارتاك موسكو يستقبل زينيت سانت بطرسبرغ

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب آكرون تولياتي مع سيسكا موسكو الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وروبين كازان مع نيجني نوفغورود الساعة 15:15، وروستوف مع كراسنودار الساعة 17:00، وسبارتاك موسكو مع زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 19:45.

النتائج المسجلة في الجولة (21)

أورنبورغ × فاكيل 1-0

خيمكي × أخمات غروزني 1-1

أف كي ماخاتشكالا × كريليا سوفيتوف سامارا 4-0

لوكوموتيف موسكو × دينامو موسكو 2-1

ترتيب فرق المقدمة

1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة

2- كراسنودار: 43 نقطة

3- لوكوموتيف موسكو: 40 نقطة

4- سبارتاك موسكو: 40 نقطة

5- دينامو موسكو: 39 نقطة