نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الروسي (21): سبارتاك موسكو يستقبل زينيت سانت بطرسبرغ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب آكرون تولياتي مع سيسكا موسكو الساعة 13:00 بتوقيت مكة المكرمة، وروبين كازان مع نيجني نوفغورود الساعة 15:15، وروستوف مع كراسنودار الساعة 17:00، وسبارتاك موسكو مع زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 19:45.
النتائج المسجلة في الجولة (21)
أورنبورغ × فاكيل 1-0
خيمكي × أخمات غروزني 1-1
أف كي ماخاتشكالا × كريليا سوفيتوف سامارا 4-0
لوكوموتيف موسكو × دينامو موسكو 2-1
ترتيب فرق المقدمة
1- زينيت سانت بطرسبرغ: 43 نقطة
2- كراسنودار: 43 نقطة
3- لوكوموتيف موسكو: 40 نقطة
4- سبارتاك موسكو: 40 نقطة
5- دينامو موسكو: 39 نقطة