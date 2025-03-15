أبرز الأطعمة الخافضة لسكر الدم

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 02:49 صباحاً - “`html

الأطعمة المفيدة للتحكم بمستويات السكر في الدم

يعاني العديد من الأفراد حول العالم من ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو حالة شائعة تتطلب اهتمامًا خاصًا للوقاية من مضاعفات خطيرة. هناك عدد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي وتعزز الصحة بشكل عام. في هذا المقال، سنستعرض بعضًا من هذه الأطعمة الهامة.

الألياف الغنية بالخضروات

تناول الخضروات الغنية بالألياف مثل البروكلي والسبانخ يمكن أن يسهم في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم. هذه الخضروات ليست فقط منخفضة السعرات الحرارية ولكنها أيضًا توفر كمية كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة.

البروكلي

السبانخ

الكرنب

الحبوب الكاملة

تُعتبر الحبوب الكاملة خيارًا ممتازًا للتحكم في مستويات السكر حيث تحتوي على الألياف والمواد الغذائية التي تُبطئ من عملية الهضم وتُقلل من ارتفاع السكر بعد الوجبات.

الشوفان

الأرز البني

القمح الكامل

البروتينات الخالية من الدهون

تلعب البروتينات دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم. يُنصح باختيار اللحوم الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والأسماك، والتي يمكن أن تساعد في إبقاء مستوى السكر ثابتًا لفترة أطول.

الدجاج

الديك الرومي

السلمون

المكسرات والبذور

المكسرات مثل اللوز والجوز والبذور مثل الشيا والكتان تعزز من مستويات الطاقة وتساعد في تنظيم السكر في الدم. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية ومغذيات ضرورية للحفاظ على صحة القلب أيضًا.

اللوز

الجوز

بذور الشيا

بذور الكتان

إن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يكون له تأثير كبير على التحكم في مستويات السكر في الدم والوقاية من العديد من الأمراض المزمنة. من المهم استشارة اختصاصي التغذية أو الطبيب قبل إجراء تغييرات كبيرة في نظامك الغذائي لضمان أنها آمنة ومناسبة لاحتياجاتك الشخصية.

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