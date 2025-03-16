وصفة ولا أشهى لتحضير الدجاج بالصوص الأبيض

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 16 مارس 2025 02:49 صباحاً - أفضل وصفة لدجاج بالصوص الأبيض

إن كنت تبحث عن وصفة مميزة لتحضير الدجاج بطريقة مختلفة وشهية، فإن هذه الوصفة مثالية لتجربة نكهة الصوص الأبيض الكريمي. إن المزج المثالي بين الدجاج الطري والصوص اللذيذ يجعل من هذه الوصفة طبقاً لا يُقاوم.

المكونات

لإعداد هذا الطبق، سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

4 صدور دجاج خالية من العظم والجلد

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

1 بصلة متوسطة مفرومة ناعماً

2 فص ثوم مفروم

1 كوب من مرق الدجاج

1 كوب من الكريمة السائلة

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

1 ملعقة صغيرة من الطحين

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف

ربع كوب من البقدونس المفروم للتزيين

طريقة التحضير

اتبع الخطوات التالية لتحضير الدجاج بالصوص الأبيض:

ابدأ بتتبيل صدور الدجاج بالملح والفلفل الأسود من جميع الجهات. سخن الزيت في مقلاة كبيرة على نار متوسطة-عالية، ثم أضف الدجاج واطهه حتى يصبح لونه ذهبياً من الجهتين، لمدة 5 دقائق لكل جهة. ارفع الدجاج وضعه جانباً. في نفس المقلاة، أضف الزبدة ثم ضع البصل وقلّب حتى يذبل ويصبح شفافاً. أضف الثوم واستمر في التحريك لمدة دقيقة واحدة. انثر الطحين فوق البصل والثوم وحرّك جيداً لمدة دقيقة. أضف مرق الدجاج ببطء مع التحريك المستمر لضمان تجنب تكوّن كتل من الطحين. أضف الكريمة السائلة والزعتر المجفف وحرّك جيداً حتى تتماسك الصلصة وتغلي. أعد قطع الدجاج إلى المقلاة واتركها تنضج في الصوص لمدة 10 دقائق. قبل التقديم، رش البقدونس المفروم فوق الدجاج للتزيين.

نصائح للطهي

يمكنك إضافة بعض الفطر المقطع لزيادة النكهة والقوام للطبق.

للحصول على نكهة إضافية، يمكنك إضافة نصف كوب من الجبن البارميزان المبشور إلى الصلصة.

استمتع بهذا الطبق اللذيذ مع الأرز أو الخبز الطازج، وبالهناء والشفاء!