باولو سوزا: نسعى لمواصلة الانتصارات أمام دبا الحصن

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:49 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة دبا الحصن، بعد غد الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من الجولة 12 ضمن منافسات دوري أدنوك الإماراتي للمحترفين.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، قال المدرب البرتغالي: “دبا الحصن يتميز بالتنظيم الدفاعي الجيد، والقدرة على الخروج بالكرة، واللعب العمودي، وشن الهجمات”.

وأضاف: “علينا أن نكون في أقصى درجات التركيز، طوال زمن المباراة، وأن نضغط على المنافس في نصف ملعبه”.

وأتم: “كما يجب أن يكون لدينا الشغف والطموح، والعمل على صناعة الفرص، والفعالية في تسجيل الأهداف، من أجل تحقيق الفوز، لأننا نسعى دائماً لمواصلة الانتصارات في كل المواجهات”.

ويحتل شباب الأهلي المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة.