العالم اليوم - الزمالك يصدر بيانا عاجلا بشأن مباراته مع الأهلي

انتم الان تتابعون خبر الزمالك يصدر بيانا عاجلا بشأن مباراته مع الأهلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:17 مساءً - دخل نادي الزمالك على خط الأزمة المشتعلة بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري بشأن لقاء القمة المقرر إقامته مساء الثلاثاء، معلنا رفضه تأجيل المباراة أو تغيير حكامها.

وأوضح الزمالك في بيان له أنه: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أن النادي سيخوض مباراة اليوم في موعدها المحدد سلفا، مع رفضه القاطع لمحاولات التأجيل إلى موعد جديد مهما كانت المباراة".

وأضاف أن مجلس الإدارة يعلن: "رفضه تغيير طاقم الحكام الذي تم الإعلان عنه أمس الأول من جانب اتحاد الكرة، عملا باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم، ويتمسك الزمالك أيضا برفض تأخير موعد المباراة 60 دقيقة".

وتابع البيان: "ويطالب نادي الزمالك الجهات المعنية والمسؤولة عن كرة القدم المصرية بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف تحقيقا للعدالة التي ننشدها بشكل دائم".

كما أكد أن موقفه يأتي: "مطابقا للموقف الواضح من جانب نادي الزمالك منذ البداية حيث التزم بالهدوء التام وتعامل بمنتهى الحرص على مصالح جماهيره العظيمة في كل مكان، والتي تقدر دوره الرائع في دعم كيان نادي الزمالك، مع تمسك النادي بحقوق جماهيره وجميع المنتسبين له".