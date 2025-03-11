الزمالك يتواجد فى ملعب القمة 130 وينتظر حضور الأهلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 10:29 مساءً - تواجد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى ملعب استاد القاهرة، فى انتظار وصول فريق الأهلى، لإقامة مباراة القمة رقم 130 المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى للمرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظر حكم المباراة وصول الأهلى، وفى حالة عدم وصول الفريق الأحمر بعد 20 دقيقة سيقرر إلغاء المباراة.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي الونش – صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – ناصر ماهر – عمر جابر.

خط الهجوم: سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام وأحمد فتوح وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمد السيد وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف.

وينتظر الزمالك وصول فريق الأهلى ملعب المباراة، بعدما توجهت حافلة الفريق إلى فرع النادى بمدينة نصر، اعتراضًا على إقامة اللقاء بطاقم حكام مصرى، ويهدد بالانسحاب من مسابقة الدورى.