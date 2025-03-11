فريق الأهلي يصل ملعب مدينة نصر للتدريب وعدم الذهاب لاستاد القاهرة لخوض قمة الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 08:25 مساءً - وصلت حافلة فريق الأهلي إلى فرع النادي بمدينة نصر، لخوض مران للفريق بعد استمرار قرار النادي بعدم خوض مباراة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة في الدوري.

وبعدما غادرت حافلة الأهلي مقر إقامتها بأحد فنادق التجمع الخامس ذهبت تقارير إلى أن الأهلي سيتجه إلى استاد القاهرة لخوض مباراة القمة، فوجئ الجميع بالحافلة تتجه إلى فرع النادي بمدينة نصر لخوض مران ليؤكد النادي عدم خوض اللقاء وتمسكه بقراره.

وأرسل الأهلي خطابًا إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المحترفة، يخطرهما فيه بموقفه من مباراة القمة التي كان مقررًا لها مساء اليوم، الثلاثاء، وذلك بناءً على القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة خلال اجتماعه الطارئ الذى عقد في الحادية عشرة صباحًا، وجاءت على النحو التالي:

* التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

* مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.