فوائد غريبة للكولا.. تعرفوا عليها معنا!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:55 صباحاً - تاريخ مشروب الكولا وتطور استخداماته

تُعَدُّ الكولا واحدة من أكثر المشروبات الغازية شهرةً حول العالم، حيث ظهرت لأول مرة في القرن التاسع عشر كمشروب طبي لعلاج عدد من الأمراض مثل الصداع وآلام المعدة. ولكن بمرور الوقت، أصبحت الكولا جزءًا لا يتجزأ من ثقافة الشراب في كل منزل تقريبًا، تُستخدم الآن لأكثر من مجرد إرواء العطش.

استخدامات الكولا في المنزل

قد تبدو فكرة استخدام الكولا لأغراض غير الشرب غريبة، لكن هذا المشروب يحتوي على مواد تجعل منه حلاً مدهشًا لكثير من المشكلات اليومية. إليكم بعض الاستخدامات المنزلية التي قد تفاجئكم:

تنظيف الأسطح المعدنية

الكولا تحتوي على درجة حموضة عالية تجعلها فعالة في إزالة الصدأ والبقع المعدنية. يمكن استخدام قطعة قماش مبللة بالكولا لمسح الأسطح metal اللامعة وتمكينها من استعادة بريقها.

تطبيق الكولا على منطقة مصابة بالرطوبة ثم مسحها بقطعة قماش خشنة.

ترك الكولا لبضع دقائق للحصول على نتيجة أفضل.

تلميع القطع النحاسية والفضية

يمكنك استخدام الكولا لتلميع المجوهرات والأدوات المنزلية المصنوعة من النحاس أو الفضة. فقط اترك القطعة في الكولا لبضع دقائق، ثم اشطفها بالماء الدافئ وجففها بقطعة قماش ناعمة.

فوائد الكولا في مجال العناية بالجسم

الغريب جدًا هو أن للكولا بعض الفوائد الجمالية غير المتوقعة. وإليكم كيف يمكن استخدام الكولا في العناية بالجسم:

إزالة العلكة من الشعر

إذا وجدت علكة لاصقة في شعرك، فالحل قد يكون أبسط مما تتوقعه. اسكب كمية صغيرة من الكولا على مكان العلكة، واتركها لبضع دقائق لتفكك المادة اللاصقة، ثم حاول سحب العلكة بلطف.

تنظيف البشرة الدهنية

في حالات الطوارئ فقط، يمكن استخدام الكولا لتنظيف الجلد الدهني من الشوائب. ولكن يفضل أن يكون هذا الاستخدام متقطعًا لتجنب الجفاف.

تحذيرات يجب مراعاتها

على الرغم من الفوائد المدهشة للكولا، يجب الانتباه إلى عدم الإفراط في استخدامها لأغراض أخرى غير الشرب. يُفضل القيام باختبار صغير قبل استخدامها على مساحات واسعة أو في مناطق حساسة للتأكد من أنها لن تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.

في الختام، الكولا ليست مجرد مشروب لذيذ بل تمتلك قدرات إضافية يجب التعرف عليها والاستفادة منها بحذر ووعي. قد تجدون في التجربة ما يزيد من حرصكم على الاحتفاظ بعلب الكولا لأغراض تتجاوز مجرد الإشباع.