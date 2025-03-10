سقوط مريع لـ جوفنتوس أمام أتلانتا في الدوري الإيطالي

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 12:56 صباحاً - سقط جوفنتوس أمام أتلانتا 0-4 ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي بكرة القدم، أمس الأحد…

سجل أهداف أتلانتا ماتيو ريتيغي من ضربة جزاء (د 29) ومارتن دي رون (د 46) ودافيد زاباكوستا (د 66)، و أديمولا لوكمان (د 77).

ورفع أتلانتا رصيده إلى 58 نقطة في المركز الثالث خلف إنتر ميلان (61 نقطة) ونابولي (60 نقطة)، بينما بقي رصيد جوفنتوس 52 نقطة في المركز الرابع.