الدوري الإنكليزي (24): قمة ساخنة بين آرسنال والسيتي

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرينتفورد مع توتنهام هوتسبير بنفس التوقيت، وآرسنال مع مانشستر سيتي الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

نوتينغهام فورست × برايتون 7-0

إيفرتون × ليستر سيتي 4-0

نيوكاسل × فولهام 1-2

إبسويتش تاون × ساوثهامبتون 1-2

بورنموث × ليفربول 0-2

وولفرهامبتون × أستون فيلا 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- ليفربول: 56 نقطة

2- آرسنال: 47 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة

4- مانشستر سيتي: 41 نقطة

5- نيوكاسل: 41 نقطة