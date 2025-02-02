نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (24): قمة ساخنة بين آرسنال والسيتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، فيلعب مانشستر يونايتد مع كريستال بالاس الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبرينتفورد مع توتنهام هوتسبير بنفس التوقيت، وآرسنال مع مانشستر سيتي الساعة 19:30.
النتائج المسجلة في الجولة (24)
نوتينغهام فورست × برايتون 7-0
إيفرتون × ليستر سيتي 4-0
نيوكاسل × فولهام 1-2
إبسويتش تاون × ساوثهامبتون 1-2
بورنموث × ليفربول 0-2
وولفرهامبتون × أستون فيلا 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- ليفربول: 56 نقطة
2- آرسنال: 47 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 47 نقطة
4- مانشستر سيتي: 41 نقطة
5- نيوكاسل: 41 نقطة