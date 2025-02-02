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الدوري الألماني (20): ليفركوزن يستضيف هوفنهايم

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الدوري الألماني (20): ليفركوزن يستضيف هوفنهايم

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، مباراتان فلي ختام منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب آينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وباير ليفركوزن مع هوفنهايم الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (20)
بايرن ميونيخ × هولشتاين كيل 4-3
شتوتغارت × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2
بوخوم × فرايبورغ 0-1
سانت باولي × أوجسبورغ 1-1
هايدنهايم × بوروسيا دورتموند 1-2
يونيون برلين × لايبزيج 0-0
فيردربريمن × ماينز 1-0

ترتيب فرق المقدمة
1- بايرن ميونيخ: 51 نقطة
2- باير ليفركوزن: 42 نقطة
3- آينتراخت فرانكفورت: 37 نقطة
4- لايبزيج: 33 نقطة
5- شتوتغارت: 32 نقطة

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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