الدوري الألماني (20): ليفركوزن يستضيف هوفنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 08:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الأحد، مباراتان فلي ختام منافسات المرحلة العشرين من الدوري الألماني بكرة القدم، فيلعب آينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورغ الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وباير ليفركوزن مع هوفنهايم الساعة 19:30.

النتائج المسجلة في الجولة (20)

بايرن ميونيخ × هولشتاين كيل 4-3

شتوتغارت × بوروسيا مونشنغلادباخ 1-2

بوخوم × فرايبورغ 0-1

سانت باولي × أوجسبورغ 1-1

هايدنهايم × بوروسيا دورتموند 1-2

يونيون برلين × لايبزيج 0-0

فيردربريمن × ماينز 1-0

ترتيب فرق المقدمة

1- بايرن ميونيخ: 51 نقطة

2- باير ليفركوزن: 42 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت: 37 نقطة

4- لايبزيج: 33 نقطة

5- شتوتغارت: 32 نقطة