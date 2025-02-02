نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (18)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج
استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، والتي شهدت تسجيل النتائج الآتية:
الخليج × ضمك 1-1
الفتح × القادسية 1-1
الاتحاد × الخلود 4-3
العروبة × الأهلي 0-2
الرياض × الوحدة 1-0
الرائد × النصر 1-2
الفيحاء × التعاون 0-0
الهلال × الأخدود 4-0
الاتفاق × الشباب 3-1
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)
1- الهلال: 46 نقطة
2- الاتحاد: 46 نقطة
3- النصر: 38 نقطة
4- القادسية: 38 نقطة
5- الأهلي: 35 نقطة