دوري روشن السعودي (18)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:57 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، السبت، مباريات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، والتي شهدت تسجيل النتائج الآتية:

الخليج × ضمك 1-1

الفتح × القادسية 1-1

الاتحاد × الخلود 4-3

العروبة × الأهلي 0-2

الرياض × الوحدة 1-0

الرائد × النصر 1-2

الفيحاء × التعاون 0-0

الهلال × الأخدود 4-0

الاتفاق × الشباب 3-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (18)

1- الهلال: 46 نقطة

2- الاتحاد: 46 نقطة

3- النصر: 38 نقطة

4- القادسية: 38 نقطة

5- الأهلي: 35 نقطة